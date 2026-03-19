Чи випаде серйозний сніг в Україні: синоптикиня дала чітку відповідь
- Синоптики не прогнозують серйозного снігу в Україні найближчим часом.
- Попри це, можливі незначні дощі з мокрим снігом у деяких регіонах.
Опадів у вигляді помірного снігу в Україні принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місями супроводжуватимуться мокрим снігом.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Чи дійсно в Україні найближчими днями знову буде сніг: синоптики дали чітку відповідь
Чи випаде інтенсивний сніг в Україні?
Згідно з поточними прогнозаами синоптиків, серйозного снігу в березні, принаймні найближчого тижня, тобто в ті дати, які наразі можна охопити, в Україні не буде. Тому утворення снігового покриву поки теж не передбачають.
Наталія Птуха зазначила, що в п'ятницю, 20 березня, та суботу, 21 березня, у деяких частинах, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті можливі опади у вигляді незначного дощу, який подекуди поєднуватиметься з мокрим снігом.
Але решта областей у нас залишається без подібних опадів, тому що вдень у нас стабільна плюсова температура. І так, наразі мова про снігове покриття не йде,
– зауважила вона.
Про що повідомляли синоптики?
Синоптик Іван Семиліт раніше зауважував, що березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів.
Середньомісячна температура повітря, у березні 2026 року, згідно з прогнозами фахівців, не буде нижчою 0. Подекуди, імовірно буде навіть тепліше – у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
А наразі сонячна та суха погода, яка встановилася в Україні на початку березня, поступово змінюється. Поки фіксують більше хмарності, зниження атмосферного тиску та температури, можливі незначні опади.