Чи випаде серйозний сніг в Україні: синоптикиня дала чітку відповідь

Опадів у вигляді помірного снігу в Україні принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місями супроводжуватимуться мокрим снігом.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи випаде інтенсивний сніг в Україні?

Згідно з поточними прогнозаами синоптиків, серйозного снігу в березні, принаймні найближчого тижня, тобто в ті дати, які наразі можна охопити, в Україні не буде. Тому утворення снігового покриву поки теж не передбачають.

Наталія Птуха зазначила, що в п'ятницю, 20 березня, та суботу, 21 березня, у деяких частинах, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті можливі опади у вигляді незначного дощу, який подекуди поєднуватиметься з мокрим снігом.

Але решта областей у нас залишається без подібних опадів, тому що вдень у нас стабільна плюсова температура. І так, наразі мова про снігове покриття не йде,

– зауважила вона.

