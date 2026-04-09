Квітень забув, що він весна: Україну другий день поспіль засипає снігом

У низці західних і північних регіонів України 9 квітня спостерігається різке погіршення погоди – від ночі території накрили снігопади, що створюють ризик ожеледиці на дорогах.

Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, а також погодою діляться українці у соцмережах.

Дивіться також Сильний вітер і дощі з мокрим снігом: погода в Україні на 9 квітня

Яка погода в Україні на Чистий четвер?

В Івано-Франківській області, за словами очільниці ОВА, в гірських районах протягом доби працювала спецтехніка: дороги розчищали та обробляли протиожеледними засобами, зокрема на перевалах. Синоптики попереджають про дощ із мокрим снігом, пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду і зниження температури місцями до -2 градусів.

Негода також зачепила Закарпаття, Чернігівську, Рівненську, Житомирську та Волинську області – там фіксували снігопади, подекуди хуртовини й утворення невеликого снігового покриву. Водіїв закликають бути обережними та враховувати складні погодні умови під час поїздок.

На Івано-Франківщині розчищають сніг на дорогах: дивіться відео

Сніг у Надвірній, Прикарпаття: дивіться відео Вероніки Гавриленко (24 Канал)

Сніг на Драгобраті: дивіться відео

Чернігівщину замітає снігом: дивіться відео

Якою буде погода найближчими днями?