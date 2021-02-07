Негода паралізувала Нідерланди: аеропорти скасували рейси, рух потягів зупинили – фото

Потужні снігопади накрили 7 лютого Нідерланди. Через негоду зупинилася робота аеропортів та залізничних вокзалів.

На вулицях люди відкопують засніжені автівки та велосипеди. Комунальники працюють без зупину.

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Синоптики прогнозують, що на півночі країни буде до -20 градусів. Влада закликає мешканців країни не виїжджати без великої потреби, адже дороги дуже слизькі та небезпечні. По всій країні вже зафіксували понад 100 аварій, але постраждалих немає.

Аеропорт міста Ейндховен скасував усі рейси. У аеропорту "Схіпхол", що біля Амстердама, також скасували десятки рейсів. Також зупинився рух потягів та ускладнений рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

Негода у Нідерландах / Фото "Укрінформу"

Однак є й ті, хто щиро радіють снігопадам: діти разом з батьками грають у сніжки та ліплять сніговиків. Ті, хто ризикують вийти на вулиці, одягаються у лижні костюми. За прогнозами синоптиків, така погода у Нідерландах протримається близько тижня.