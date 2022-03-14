У Снігурівці та на Сумщині повітряна тривога
14 березня 2022 , 14:36Читать новость на русском
У Снігурівці на Миколаївщині та у Сумській області повітряна тривога. Усім мешканцям потрібно спуститися в укриття.
В укриттях потрібно залишатися до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.
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Якщо немає поблизу спеціально обладнаних укриттів, то потрібно спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає, то потібно зачинитися у ванній.
Карту укриттів ви можете на сайтах міських, районних та обласних рад. Бережіть себе.