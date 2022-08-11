Удар по аеродрому в Саках – найбільша втрата російської авіації з часів Другої світової, – СNN

За дослідженнями СNN, втрати росіян внаслідок удару по аеродрому в Криму є нищівними. Адже це найбільші втрати в авіації ворога в порівнянні з усіма іншими з часів Другої світової війни.

Щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів у Криму. Про це свідчать нові супутникові знімки.

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Найбільша втрата авіації росії з часів Другої світової війни

Знищені військові літаки на аеродромі в Саках, схоже, були бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

Згідно з дослідженнями CNN, це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день з часів Другої світової війни,

– мовиться в повідомленні.

Ще два військові літаки, схоже, були пошкоджені. Цікаво, що супутникові зображення вказують на навмисну ​​атаку, а не на нещасний випадок. Усе через наявність трьох великих кратерів.

У росії повідомили, що вибухи також завдали шкоди сусідньому місту. У деяких будівлях повибивало вікна, є знеструмлені багатоповерхівки, пошкоджені магазини і культурний центр.

CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день,

– повідомляють у дослідженні.

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