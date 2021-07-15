Інцидент трапився ввечері 10 липня неподалік від торгового центру "Караван". Потерпілу одразу відвезли в лікарню.

Схожий випадок У Дніпрі ротвейлер кидався на дитину та покусав чоловіка, який заступився

Напав без причини

Автор допису розповів, що вони із дружиною там вигулювали свого собаку. Поряд гуляли дівчата з хаскі, якого кликали Макс.

Він не скалився, не гарчав, просто напав і вчепився в обличчя дружини. Я притиснув його до землі, але він ще раз вкусив її за стегно,

– розповів чоловік потерпілої.

За його словами, рани були досить глибокими та почали кровоточити. Тому вони в стані шоку одразу поїхали до лікарні.

Рани жительки Дніпра, яку покусав хаскі / Фото телеграму "Дніпро оперативне"

Написали заяву в поліцію

Оскільки пара навіть не взяла у власниць собаки номер, хотіли їх зустріти в цьому ж місці. Однак наступного дня дівчата там вже не з'являлись.

Потерпіла написала заяву до поліції. Однак особу власника собаки так і не встановили.

Яке покарання можливе господарю

Видання "Львівський портал" пише, що у випадку нападу тварини внаслідок бездіяльності господаря, цілком можливе покарання.

Зокрема, власника собаки можуть притягнутий до відповідальності за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке вона передбачає – 2 роки в'язниці.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 22 закону №3447-IV особа, яка вигулює собаку зобов'язана забезпечити наявність намордника. Цей аксесуар створений не лише задля убезпечення сторонніх людей, а й для зручності самої собаки.