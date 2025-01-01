Злякався гучних феєрверків: трилапий собака Санду загубився у новорічну ніч

У новорічну ніч загубився собака президентки Молдови Маї Санду на прізвисько Кодруц. Песик злякався гучних вибухів феєрверку.

Проте Кодруца вдалося швидко знайти, повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Що відомо про зникнення собаки Маї Санду

Повідомляється, що вранці 1 січня очевидці опублікували оголошення про зляканого песика без передньої лапи у центрі Кишинева.

На фотографії користувачі мережі впізнали улюбленця президентки Санду. Після цього собаку впіймали та повернули власниці.

Речник Санду Ігор Захаров підтвердив журналістам інформацію про зникнення собаки.

Сьогодні вранці (1 січня – 24 Канал) з нашим дорогим другом Кодруцом стався неприємний випадок. Гучні феєрверки налякали його, і в паніці він вибіг із двору адміністрації,

– розповів він.

Захаров додав, що "відомого на всю країну собаку" швидко знайшли. Наразі він у безпеці, вдома. Речник президентки Молдови вказав, що цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними й усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів-тварин.