"Знайшла понад 170 людей": собака-рятувальниця Ханна померла від важкої хвороби

Доберманка на ім'я Ханна, яка шукала й рятувала людей під час роботи в гарячих точках і на місцях ворожих ударів, померла 20 березня через хворобу.

Смертельне захворювання в собаки діагностували рік тому. Сумну звістку повідомили в павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні "Антарєс".

Що відомо про померлу собаку-рятувальницю?

Ханна брала участь в операціях з пошуку як живих людей, так і тіл та останків загиблих. Її залучали до роботи з поліцією, ДСНС та проєктом "На щиті".

Доберманка долучалася до пошукових місій у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Собака працювала у надскладних локаціях, зокрема на місцях прильотів у Покровську, Мирнограді, Краматорську, Селидовому, Дніпрі, Запоріжжі й багатьох інших населених пунктах.

В кінологічному загоні розповіли, що Ханна допомогла "повернути з небуття понад 170 душ". Крім того, одного разу їй вдалося знайти живою людину через 7 діб після зникнення.

Разом з тим собака допомагала людям і психологічно, доберманку залучали до терапевтичних візитів і пускали навіть у реанімацію Центрального шпиталю Західного регіону.

Однак минулого року доберманці поставили смертельний діагноз. Їй давали 2 – 3 місяці життя й увесь цей час вона продовжувала рятувати й допомагати.

Все її життя – це пошук. Ханна поклала здоров'я та заробила той діагноз, працюючи на місцях важких боїв та ворожих атак. Одна з місій останніх місяців прискорила її смерть,

– написали в "Антарєс".

