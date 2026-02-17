День старту чергових перемовин Росія зустрічає ударом, – Зеленський

У Женеві 17 лютого тривав черговий раунд тристоронніх перемовин України, США та Росії. Українська делегація цього ж дня має доповісти Володимиру Зеленському про результати.

Про це президент України повідомив у відеозверненні.

Дивіться також Переговори в Женеві: політична підгрупа закінчила роботу, військова – ще засідає, – ЗМІ

Про що відзвітує українська делегація?

Володимир Зеленський заявив, що делегація України доповість 17 лютого про результати після першого раунду перемовин у Женеві.

За його словами, вона має порушити питання обстрілу у день старту переговорів, зокрема перед американською стороною. Адже саме США раніше пропонували і Києву, і Москві утриматися від атак.

Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни,

– запевнив Зеленський.

Водночас президент України поставив під сумнів наміри Росії. За його словами, наразі питання лише до агресора: чого він прагне і чи будуть для нього наслідки.

Заява Зеленського прозвучала на тлі комбінованої атаки Росії по Україні у перший день тристоронніх перемовин. На його переконання, удари по українських містах для росіян важливіші за дипломатію та тривалий мир.