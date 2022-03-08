Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, – Верещук

8 березня 2022 , 09:01
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Ірина Верещук розповіла, що має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Зокрема це погодили з Міноборони Росії.

Відповідну інформацію у зверненні вранці 8 березня розповіли Ірина Венедіктова. Це трапилось на 13 день війни, яку Росія почала проти України. 

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У Сумах погодили гуманітарний коридор

 

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