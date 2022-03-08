Сьогодні ми всі є українцями, – прем'єр Данії підтримав у парламенті нашу державу

Спікер данського парламенту розпочав свій виступ перед депутатами з промови про Україну. Як символ солідарності з нашою державою біля входу у парламент Данії поруч з національним прапором повісили й український.

Деталі промови данського прем'єра

Генрік Крістенсен розпочав засідання парламенту 3 березня зі слів про Україну. Він зазначив, що мирний народ знищують, бо він хоче йти власним шляхом, повідомляє 24 канал.

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Росія розпочала війну не лише з Україною. Вона направила свою зброю на основні цінності демократичних суспільств, свободу, демократію. Росія звела нанівець міжнародний правопорядок, де країни поважають одна одну і вирішують свої розбіжності шляхом діалогу,

– сказав Крістенсен.

Саме тому, за словами політика, боротьба України є боротьбою всього світу. "Сьогодні ми всі українці", – наголосив прем'єр. Він додав, що Данія захоплюється мужністю та рішучістю українського народу.

"Вони не самотні. Разом із союзниками ми робимо все, щоб зупинити поведінку Росії", – наголосив урядовець.

Крістенсен закликав вивести свої війська з України та мирно вирішити конфлікт. Політик сподівається, що російський народ зможе вплинути на Володимира Путіна. Адже ціну за конфлікт заплатять звичайні громадяни Росії.

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