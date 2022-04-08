На сьогодні погодили 10 гуманітарних коридорів
8 квітня 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ірини Верещук
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Добратися автобусами можна буде тільки до Запоріжжя з Бердянська й Токмака.
На більшості напрямках евакуація відбувається власним транспортом
Евакуюватися на значній частині напрямків можна власним транспортом. Виїхати автобусами можна буде у Запоріжжя з Мелітополя, якщо окупанти повернуть автобуси, які захопили.
Це важливо Чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся, – голова Луганської ОВА
10 гуманітарних коридорів на 8 квітня
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
- Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
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