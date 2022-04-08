На сьогодні погодили 10 гуманітарних коридорів

08:45

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Добратися автобусами можна буде тільки до Запоріжжя з Бердянська й Токмака.