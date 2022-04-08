На сьогодні погодили 10 гуманітарних коридорів

8 квітня 2022 , 08:45
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Джерело:

телеграм Ірини Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Добратися автобусами можна буде тільки до Запоріжжя з Бердянська й Токмака.

На більшості напрямках евакуація відбувається власним транспортом

Евакуюватися на значній частині напрямків можна власним транспортом. Виїхати автобусами можна буде у Запоріжжя з Мелітополя, якщо окупанти повернуть автобуси, які захопили.

Це важливо Чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся, – голова Луганської ОВА

10 гуманітарних коридорів на 8 квітня

Донецька область

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

  • Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
  • Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце зборів – вул. Шевченка, 5
  • Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
  • Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

  • Рубіжне – Бахмут.

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Автор: Михайло Гема