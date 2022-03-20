Сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів: Верещук озвучила напрямки

В Україні на 20 березня погодили 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, у Донецькій, Київській та Харківській областях.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До речі Спрацювали 8 з 10 гумкоридорів: Верещук розповіла, як пройшла евакуація

Донецька область

з Маріуполя до Запоріжжя

Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00

Крім того, в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту. Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Для людей, які дістануться Мангуша, організували далі транспорт до Бердянська і Запоріжжя.

Київська область

з села Бобрик до Броварів

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації відправлять з Броварів.

з села Тарасівка до Броварів

Місце зборів – на вулиці Дев'яте січня, 6. Автобуси теж приїдуть з Броварів.

з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси відправлять з Малина.

Харківська область

З Харкова відправлять гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань Туди хочуть привезти продукти та ліки.

Дивіться ранковий брифінг Верещук: