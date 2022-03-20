Сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів: Верещук озвучила напрямки
В Україні на 20 березня погодили 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, у Донецькій, Київській та Харківській областях.
Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До речі Спрацювали 8 з 10 гумкоридорів: Верещук розповіла, як пройшла евакуація
Донецька область
- з Маріуполя до Запоріжжя
Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00
Крім того, в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту. Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.
Для людей, які дістануться Мангуша, організували далі транспорт до Бердянська і Запоріжжя.
Київська область
- з села Бобрик до Броварів
Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації відправлять з Броварів.
- з села Тарасівка до Броварів
Місце зборів – на вулиці Дев'яте січня, 6. Автобуси теж приїдуть з Броварів.
- з міста Бородянка до міста Біла Церква
Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси відправлять з Малина.
Харківська область
З Харкова відправлять гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань Туди хочуть привезти продукти та ліки.
Дивіться ранковий брифінг Верещук: