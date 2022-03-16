Сьогодні робимо все, що кажуть військові, – Кличко про ВЦА

Кличко розповів, що міська влада робить зараз все, що кажуть військові. Адже вони мають відповідну освіту, фахові знання та досвід.

Військова адміністрація – це максимально ефективний варіант на час воєнного стану. Про це мер столиці розповів у коментарі УП, повідомляє 24 канал.

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На сьогоднішній день ми робимо все, що кажуть військові. Вони мають відповідну освіту, фахові знання і досвід. І тому я переконаний, що військова адміністрація – максимально ефективний варіант, що стосується оборони міст,

– каже Кличко.

Також Кличко додав, що коли ворог нападе на Київ – за місто будуть боротися до останнього. Здавати столицю ніхто не збирається.

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