"Сьогодні упродовж дня все можливо": Путін погрожує ударами "Орешником" по українцях

Російський диктатор Володимир Путін 28 листопада, уже вдруге погрожує ударами ракетами "Орешник" по "центрах ухвалення рішень" у Києві. За його словами, нова атака можлива ще сьогодні.

Російський диктатор ще зранку заявив, що Генштаб та Міноборони Росії наразі "підбирають цілі" для нового удару ракетою "Орешник" і ось знову Путін заявив, що "відповідь", тобто нова атака – готується.

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Путін лякає "Орешником"

За словами Путіна, що Росія може використати "Орешник" для ударів по центрах прийняття рішень у Києві.

Мовляв, відповіді на удари західною зброєю по території Росії будуть завжди, їх варіанти обиратиме Генштаб

"Для кожної мети в Україні у Росії буде своя відповідь, з гармати по горобцях не стрілятимемо", – поетично заявив Путін.

Він додав, що "Орешник" нібито вражає цілі на 3 – 4 поверхи вниз навіть у укріплених спорудах. Ба більше, взявся вихвалятися, що ракету можна зробити потужнішою, але вже зараз ця зброя є точною.

А ось на уточнююче питання пропагандистів про удари по центрах рішень в Україні той зрештою заявив, що "сьогодні протягом дня все можливо".

Що означають ці погрози

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Олександр Коваленко пояснив, що означають путінські погрози. За його словами, диктатор просто "піднімає ставки".

Путін бачить, що залякування "Кєдром", більш відомим в медіа як "Орешник", не спрацьовують так, як йому б хотілося. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про "центри прийняття рішень",

– зазначив Коваленко.

Тож, як наголошує керівник ЦПД, Путін роюить ставку на інформаційний вплив. Намагається посіяти паніку.

"Росія тактику з 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста – посилення тиску на країну-агресора. Мир через силу", – додав Коваленко.

До слова, Reuters з посиланням на військових експертів, проаналізува наповнення хваленної ракети "Орешник" і схоже, що диктатору насправді нема чим залякувати українців. Як зазначили аналітики, попри переконання Путіна, що "Орешник" – це нова гіперзвукова зброя, ця ракета є не чим іншим, як модифікацією старих технологій, що вже давно застосовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР). Тобто, міф про те, що її не перехоплюють сучасні системи ППО, є нічим іншим, як страшилками Кремля. Детальніше про "нутро" ракети "Орешник" – читайте тут.