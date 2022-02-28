"Сьогодні йдуть орки, нападають": до Миколаєва прямує велика колона техніки РФ

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що до Миколаєва прямує велика колона техніки РФ. Тому місцевим жителям треба бути готовими до нападу окупантів.

"Готуйтесь! Сьогодні йдуть орки, нападають", – написав Віталій Кім.

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За його словами, велика колона ворожої техніки по двом напрямкам вже на підході.

Мужикам: готуйтесь! До зброї! Палити їх чим завгодно! Жінкам: сидіти вдома. Вони трусливі, коли бачать опір, то одразу тікають. Сьогодні зустрічаємо, всім гарного вечора! Коротше, мужики, виходьте!,

– голова Миколаївської ОДА.

Додамо, що у Миколаєві напередодні готувалися до важкої ночі. Місцеві об'єдналися та підготували російським загарбникам "сюрприз" у вигляді коктейлів Молотова. 28 лютого росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв.

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