Солдат знепритомнів перед Порошенком під час параду до Дня Незалежності: фото і відео
24 серпня під час масштабного військового параду з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, який проходив у Києві, знепритомнів солдат почесної варти.
Відповідне відео опублікували у Youtube.
Читайте також: Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментів
Зокрема, військовому стало погано під час промови Президента України Петра Порошенка. Чоловік почав втрачати координацію рухів, і впав.
Його одразу почала підтримувати охорона, і згодом солдата вивели із параду, а почесну варту замінили.
Інцидент трапився на початку заходу, – близько 10:35.
Під час параду до Дня Нелалежності в Києві знепритомнів солдат
Відео, як під час параду до Дня Незалежності знепритомнім солдат:
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли військові втрачають свідомість під час виступів Президента України Петра Порошенка. Так, у березні під час виступу глави держави з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.
Вибір редакції
-
У Московському патріархаті гостро відреагували на слова Порошенка про церкву під час парадусьогодні, 14:39
-
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментівсьогодні, 13:35
-
Чітка європейська стратегія і жодного шантажу з боку РФ: Порошенко озвучив орієнтири Українисьогодні, 12:17