Солдат знепритомнів перед Порошенком під час параду до Дня Незалежності: фото і відео

24 серпня під час масштабного військового параду з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, який проходив у Києві, знепритомнів солдат почесної варти.

Відповідне відео опублікували у Youtube.

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Зокрема, військовому стало погано під час промови Президента України Петра Порошенка. Чоловік почав втрачати координацію рухів, і впав.

Його одразу почала підтримувати охорона, і згодом солдата вивели із параду, а почесну варту замінили.

Інцидент трапився на початку заходу, – близько 10:35.



Під час параду до Дня Нелалежності в Києві знепритомнів солдат

Відео, як під час параду до Дня Незалежності знепритомнім солдат:

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли військові втрачають свідомість під час виступів Президента України Петра Порошенка. Так, у березні під час виступу глави держави з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.