КНДР планує відправити до Росії більше солдатів, попри значні втрати: у NYT назвали терміни

Українські захисники продовжують протистояти солдатам КНДР у Курській області. Попри значні втрати Північна Корея планує знову надіслати Росії підкріплення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про солдатів КНДР у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями розповів, що втрати Північної Кореї продовжують зростати. Він припустив, що майже половина корейських солдатів у Росії були або поранені, або вбиті. Проте Сирський попередив, що військові КНДР "високо мотивовані, добре навчені" і "хоробрі".

За словами одного високопоставленого чиновника оборони США, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

Як кажуть українські військові та американські чиновники, північнокорейські солдати у Курській області, по суті, діють як окрема бойова сила.

Це частково дві різні армії, які ніколи не навчалися і не діяли разом, і частково, я думаю, російська військова культура, яка, скажімо так, не дуже поважає здібності, норми та операції сил партнерів,

– сказала Селесте А. Валландер.

Військові КНДР під час атаки не зупиняються, аби перегрупуватися або відступити, як це роблять росіяни при значних втратах. Натомість вони рухаються під сильним вогнем через поля, усіяні мінами, і посилають хвилі з 40 і більше військових.

Якщо вони захоплюють позицію, то не намагаються її укріпити. Вони залишають це російським підкріпленням, а самі відступають і готуються до наступного штурму.

Ба більше, корейці у Курській області мають унікальні стратегії та звички. Наприклад, для боротьби з безпілотниками військові КНДР посилають одного бійця як "приманку", щоб інші могли збити дрон. У випадку важких поранень їм наказано підривати гранату – аби не потрапити у полон.