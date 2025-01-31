Солдатів КНДР більше немає на Курщині: їх відкликали з лінії фронту – NYT

КНДР відправила своїй найкращих бійців на допомогу Росії у Курській області. Однак після кількох місяців боїв їх вивели з лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Солдатів КНДР зараз немає на фронті

За словами українських та американських офіційних осіб, солдати Північної Корей були виведені з лінії фронту після того, як зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейців не бачили на війні протягом останніх двох тижнів.

Американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР з фронту може бути не постійним.

Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат,

– акцентують у NYT.

У листопаді 2024 року у Курську область прибуло близько 11 тисяч корейських військових. Проте вже станом на січень 2025 року повідомлялося про втрату щонайменше 4 тисяч бійців, чверть з яких – убитими. В ISW припускали, що за нинішнього темпу втрат корейці мали закінчитися до квітня 2025 року.

Українці, які зіткнулися у бою з північнорейськими бійцями, описували тих як запеклих ворогів. Проте вони були дезорганізовані і не мали згуртованості з російськими підрозділами, що несло за собою значні втрати. Від початку прибуття на фронт солдатів КНДР кинули напризволяще. Вони просувалися з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялись, щоб перегрупуватися або відступити. У випадку важких поранень їм наказано підривати гранату – аби не потрапити у полон.

Водночас газета NYT з посиланням на високопоставленого американського чиновника раніше повідомляла, що Північна Корея планує відправити більше солдат до Росії, попри значні втрати. Повідомлялося, що підкріплення очікується протягом наступних двох місяців.