Соледар не перебуває під контролем російської армії, – ЗСУ

Соледар на Донеччині не перебуває під контролем російської армії. Збройні сили України продовжують боротись за місто.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, він закликав чекати інформації від Генштабу.

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Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте,

– наголосив Череватий.

Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Пригожина повідомила, що нібито вся територія Соледара взята під контроль їхніми бійцями.