Мрія, якій 24 роки, – соліст Pianoбой поділився враженнями від Leopolis Jazz Fest

У Львові завершився Leopolis Jazz Fest – один із найбільших джазових фестивалів Європи, на якому зібрались 200 музикантів з 18 країн світу. Виступили і українські виконавці.

Pianoбой на сцені Leopolis Jazz Fest

Колектив Pianoбой виступив в останній день на головній сцені фестивалю. Вони вперше підготували джазову програму та показали себе у новому амплуа.

До теми Pianoбой виступив на сцені Leopolis Jazz Fest 2021: фото та відео

Соліст Дмитро Шуров поділився враженнями.

Це непростий концерт. Це мрія, якій вже 24 роки. Коли мені було 16 років, я мріяв тільки про одне – щоб я став джазменом,

– розповів співак.

"Вечірні концерти в парку слухає приблизно 10 тисяч людей. Крім того, є площа Ринок і палац Потоцьких, куди приходять люди. Ми вважаємо, що через фестиваль у нормальні роки проходить приблизно 100 тисяч людей. Зараз, я думаю, мабуть, 40 тисяч", – додала виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

Карантинні обмеження не завадили

На фестивалі були присутні представники США, Ізраїлю, Данії, Великої Британії, Італії та Іспанії. Задля безпеки усіх відвідувачів тестували на коронавірус.

Через карантинні обмеження довелося скасувати й низку заходів, однак фестиваль все одно був сповнений традиціями:

подія охопила 3 сцени в центрі міста;

відбувались майстер-класи від відомих виконавців;

звучала і вулична музика.



У Львові кілька днів лунала джазова музика / Фото Leopolis Jazz Fest

Відомі хедлайнери – у Львові

Фестиваль розпочався ще у четвер 24 червня. Упродовж цих днів львів'яни й гості міста могли насолоджуватися творами знаменитих хедлайнерів: