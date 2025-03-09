Прикордонники знищили російську "Солнцепьок" в Харківській області: відео ураження

Сили оборони продовжують методично випалювати російську техніку. Цього разу під прицілом опинився "Солнцепьок".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Дивіться також Наступ на Суджу та бої за Торецьк: ISW проаналізував активність російської армії за добу

Як росіяни втрачають техніку на Харківщині

Так, завдяки точному удару пілотів РУБпАК "Фенікс" на Харківщині була ліквідована ще одна російська ТОС "Солнцепьок".

Прикордонники не зупинилися на цьому: знищено ворожий БТР і місця базування операторів БпЛА,

– додають у ДПСУ.

Водночас прикордонники показали кадри того, як відбулося знищення російської техніки – втрати ворога лише зростають.

Прикордонники нищать "Солнцепьок", вантажівки та інше: дивіться відео