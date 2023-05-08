У Києві уламки безпілотника впали на злітну смугу аеропорту "Жуляни"

Росіяни атакують Київ безпілотниками. Уламки одного зі збитих дронів упали на злітну смугу аеропорту "Жуляни" у Солом'янському районі.

Про це повідомили в КМВА. Аеропорт розташований у Солом'янському районі столиці.

Зверніть увагу У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника: є постраждалі

Наслідки падіння уламків

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що на місці унаслідок падіння уламків не виникало пожеж, проте на місці працюють відповідні служби.

Варто відзначити, що напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомив про 3 постраждалих у Солом'янському районі не уточнюючи що саме трапилося. Однак відомо, що 2 людей у лікарні. Чи це через падіння уламків на злітну смугу летовища – поки невідомо.

У столиці зафіксовано кілька падінь уламків безпілотників

У Святошинському районі столиці впали уламки двох безпілотників. Унаслідок падіння одного із них є постраждалих. Очевидці повідомляють, що падіння спричинило загоряння автомобіля та пошкодило житловий будинок. Уламки другого дрона впали на двоповерхову будівлю. Наслідки поки невідомі.

У Шевченківському районі Києва також зафіксоване падіння уламків на двоповерхову будівлю. На місце вирішили рятувальники. Наслідки атаки невідомі.

Неспокійна ніч в Україні

З пізнього вечора 7 травня Україною поширюються тривоги. Спершу росіяни атакували надзвуковими ракетами Х-22, які запускали зі стратегічної авіації. Росіяни влучили ракетами по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. На місці працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу. Повідомлень про постраждалих немає.

Після того, як російська авіація повернулася на аеродроми, ворог запустив безпілотники на північні області. У Києві та області протягом двох годин періодично лунають вибухи. У Київській ОВА та КМВА відзначали роботу сил ППО по ворожих дронах. Ймовірно, ворог запустив іранські "Шахіди".

Повідомлення про вибухи також надходили з Чернігівської області, Херсона та Краматорська Донецької області, однак деталей немає. Також Росія обстрілює Запоріжжя балістичними ракетами, ймовірно С-300.