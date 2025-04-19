"Львів – прекрасне китайське місто": Соловйов видав нову порцію відбірного абсурду
- Російський пропагандист Владімір Соловйов заявив, що Захід України варто передати Китаю, зокрема міста Львів та Івано-Франківськ.
- Його колеги у студії скептично відреагували на цю ідею.
Російський пропагандист Владімір Соловйов напередодні Великодня знову розмріявся про поділ України. Цього разу він раптово захотів передати Захід нашої країни Китаю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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Що відомо про заяву Соловйова про Львів
Владімір Соловйов в ефірі "Росія 1" видав чергову порцію маячні, у якій Росія окупує Україні. Вочевидь, як вдячність він запропонував китайським союзникам окупувати Львів та Івано-Франківськ і "будувати там, що захочуть".
Свою частину (України – 24 Канал) ми забираємо. А Львів – чудове китайське місто. Ні? Не подобається Львів китайський? А мені дуже подобається. До речі, Івано-Франківськ... Русинів геть, а на їхній землі китайці,
– видав Соловйов.
Цікаво, що навіть колеги Соловйова по студії негативно сприйняли такі інновації: вони заперечно хитали головою, а дехто навіть закочував очі.
Соловйов марить про китайський Львів: дивіться відео
До речі, нещодавно ЗСУ взяли у полон двох китайських військових, що воювали на боці ворога. The Hill вважає, що Пекін відправляє свої солдат в Україну, аби підготуватися до вторгнення на Тайвань.