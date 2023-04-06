Навіщо чекати контрнаступ, – пропагандист Соловйов істерично закликає бити по Україні "ядеркою"

У Росії чудово розуміють, що наближається український контрнаступ. У декого він навіть викликає паніку, в таких як пропагандист Владімір Соловйов. Цей персонаж закликає бити по Україні ядерною зброєю, не чекаючи контрнаступальних дій ЗСУ.

Владімір Соловйов в етері своєї пропагандистської програми продовжує продукувати "контент", який би мав зацікавити сучасну психіатрію. У пропагандиста контрнаступ ЗСУ викликає серйозну паніку, повідомляє 24 Канал.

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Соловйов "в очікуванні" контрнаступу

Владімір Соловйов в етері бідкався, що українці "поставили собі за мету знищення Росії". Тому він закликає не чекати контрнаступу, а почати ядерну війну вже. Дуже "розумні" заклики, але це саме рівень пропагандиста.

Навіщо ми чекаємо на контрнаступ (ЗСУ – 24 канал)? Завдати удару тактичною ядерною зброєю по місцях дислокації та розташування. За центрами прийняття рішень в Україні,

– істерично кричав Соловйов.

А ще у пропагандиста питання, чому Росія все ж не може застосовувати ядерну зброю. Соловйов каже, що ядерне стримування не спрацювало, бо "зараз обстрілюють територію Росії". Як у свідомості пропагандиста вклалося те, що ядерне стримування не допомогло Росії у війні, яку вона ж і почала – загадка.

У Соловйова істерика і він закликає бити ядерною зброєю по Україні: дивіться відео

У пропагандиста палає не даремно

Контрнаступ – не нова тема обговорень. Підготовка української операції проходить у таємниці. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, про контрнаступ знають тільки 5 осіб в країні.

Коли, де та як почнеться контрнаступ – очікувано, невідомо. Однак варто розуміти, що підготовка та проведення таких дій потребує чимало ресурсів та зусиль. За даними CNN, підготовка іде повним ходом.

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