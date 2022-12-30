Замовкни, мразото, – Соловйов накинувся на Гіркіна, захищаючи ганебні провали диктатора Путіна

Нам дуже подобається не лише, коли палає десь на території Росії, а й у самих росіян. От у Соловйова останнім часом так підгорає, що він міг би опалювати цілу Бурятію.

А причиною палаючої п'ятої точки Соловйова стали заяви терориста Ігоря Гіркіна, передає 24 Канал, який за вас подивився ефір пропагандиста. До слова, той же Гіркін не лише продемонстрував від'ємну участь у війні проти України. Він ще й вирішив розкритикувати вище військове керівництво.

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Соловйов захищає тих, хто приручив

Соловйов – звичайна балакаюча голова. І він відмінно відпрацьовує кожну копійчину, яку отримує з Кремля. Тож щойно лунає критика в сторону міністерства оборони або, не дай Боже, самого Путіна, – розсипається погрозами. І робить це настільки агресивно, що слиною можна затопити усіх навколо. Вірний пес, якого і прагнув мати кривавий диктатор.

В одному з ефірів Соловйов в істериці розповідав про своїх предків євреїв, а Гіркіна, на секундочку, він назвав антисемітом. Нагадаємо, що навесні Лавров обурив Ізраїль заявами про буцімто єврейське походження Гітлера. Ба більше, самих євреїв він звинуватив у тому ж таки антисемітизмі.

Щось ми не пригадуємо, що тоді Соловйов згадував про своє коріння та кидався з критикою на Лаврова. Та й не мав, бо цілий очільник нікому не потрібного міністерства ж не ображає Путіна. Якщо не ображає Путіна, то яку б дурню не випускав його брудний писок, усе це омине увагою російський пропагандист.

Соловйов в істериці накинувся з опальними заявами на Гіркіна: дивіться відео

Повернімося до Соловйова та Гіркіна. Псевдожурналіст продовжив кричати про те, що терорист продав честь російського офіцера, тож яке він має право "свій брудний поганий рот відкривати на верховного головнокомандувача"?

На російську армію та російських солдатів. Ти не зміг померти у Слов'янську, і не зміг зараз дістатися до російських солдатів на передовій. А хлопці змогли. І вони воюють. Тож замовкни, мразото,

– наголосив Соловйов.

Гіркін розкритикував заяви Путіна

Нагадаємо, що нещодавно Путін заявляв, що бойові дії не мають бути інтенсивними. Мовляв, "курочка по зернятку клює". Явно в нього якісь нездорові нахили. То дітей цілувати чужих. То якісь порівняння про курчат і зернята.

Гаразд, тоді Гіркін заявив, що у Путіна якась "дивна курочка". Мовляв, на початку війни він кинув усі свої сили, щоб взяти Київ та інші міста. А зараз вирішив раптом змінити стратегію. "Подавилися, чи що?", – запитав терорист.

До того він розповідав про жахливе оснащення російського війська. Критикував штурм Бахмута й інші рішення вищого військового керівництва. А ще навіть наважився викликати на дебати того ж Соловйова. Але щось поки вони ніяк не зустрінуться.