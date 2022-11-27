Про цироз печінки та озеро Комо: пропагандист Соловйов сходить з розуму в прямому ефірі
У російського пропагандиста Володимира Соловйова – нова хвиля божевільних заяв. Цього разу в одному реченні він згадав про "доблесть" та цироз печінки.
Нові заяви пропагандист видав в ефірі свого шоу. Він цинічно сказав, мовляв, немає "більшої доблесті, ніж віддати життя за Батьківщину". Цікаво, що такі заяви не вписуються у тактику окупантів, бо, схоже, доблесть для них означає "йти на чужу землю й вбивати мирних жителів".
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Далі рівень абсурду зріс ще більше. Пропагандист провів аналогію з дачею біля озера Комо.
Для них немає кращої доблесті, ніж нажертись та допитись до цирозу печінки десь біля красивої дачі біля озера Комо,
– сказав Соловйов.
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Чи не про свою дачу згадував Соловйов
При цьому у самого пропагандиста теж є дача біля Комо. У квітні в будинку пропагандиста виникла пожежа. Невідомі намагалися підпалити віллу, використавши шини, але, на жаль, рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню.
Нагадаємо, команда опозиційного російського політика Олексія Навального виявила в Італії ще два будинки Володимира Соловйова, один із яких записаний на маму пропагандиста.
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