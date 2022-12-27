Соловйов заговорив про захист "братського народу" сербів

Російські пропагандисти уже шукають, куди б іще можна було спрямувати свої "рятувальні загони". Так, Соловйов уже заговорив про сербський "братський народ", який потребує втручання.

На цьому він наголосив в ефірі свого шоу, розповідає 24 канал. Соловйов закликав щось робити, щоб уникнути буцімто "Третьої світової війни на Балканах".

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Закликає допомогти Сербії

У традиційній манері пропагандист спочатку бурмотів щось про "вєлікій народ". В цьому ж реченні він згадав і про сербів. Мовляв, потрібно втрутитися у ситуацію. Але і тут він вирішив схитрувати, переклавши відповідальність.

Соловйов зауважив, що не збирається підштовхувати політичне керівництво країни. Водночас його дуже вже муляє це "непросте" питання.

Але якщо ми побачимо, як зараз знищуватимуть наших братів. Ми ноту чергову повинні писати? Які в нас є варіанти? Що ми можемо відповісти? Чи знову на Балканах спалахне Третя світова війна, як колись почалася Перша?,

– заістерив Соловйов.

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