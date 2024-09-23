Подобається чи ні, а треба: Соловйов висміяв російських вояк, які не хочуть помирати за Путіна

Російські солдати, які воюють в Україні й бачать реальну ситуацію на фронті, дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів йти на штурми. Втім, така тенденція неабияк дратує російських пропагандистів.

Зокрема, головного путінського посіпаку Владіміра Соловйова. Він просто в етері одного з прокремлівських каналів сказав, що життя військових російської армії цікавить Кремль набагато менше, ніж черговий безуспішний штурм, передає 24 Канал.

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"Накази не обговорюються"

Соловйов днями висміяв російських солдатів, які хочуть жити, а не померти за божевільні ідеї Владіміра Путіна. Пропагандиста обурили відео вояк армії Росії, де вони публічно розповідають, що командири відправляють їх на штурми, у яких шанс вижити мінімальний.

Ви можете собі таке уявити у часи Великої Вітчизняної війни? Йде війна, бойовий наказ, а людина каже: "А чому ви ставите мені накази? Яка мені різниця? Я не вважаю це за потрібне. Не для того мене маманька народжувала, щоб я на штурми йшов",

– саркастично мовив Соловйов.

А ще додав, що взагалі-то в армії одна думка на всіх й накази потрібно виконувати подобаються вони чи ні.

Російському військовому керівництву байдуже на втрати особового складу, адже чисельність країни-агресорки дозволяє швидко поповнювати втрати. Відтак від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росіян перевищили 643 тисячі бійців.