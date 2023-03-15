Кримінальний авторитет Сомхішвілі був частиною схем мера Одеси Труханова, – Кулік

Кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі – партнер російських бізнесменів Олександра Жукова та Бориса Давлетьярова, які пов’язані із корпораціями "Газпром", "Роснефть" та "Транснефть". Частину своїх капіталів ці підприємці заробили в Одесі завдяки чинному меру Геннадію Труханову.

Про це заявив політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік у своєму блозі.

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"Австрійська компанія Сомхішвілі Power-Solutions Vertriebs була переписана на Бориса Давлетьярова. Давлетьяров володіє групою "СНД альянс", яка займається зокрема облаштуванням нафтових та газових родовищ. Серед її клієнтів – "Газпром", "Роснефть" та "Транснефть". Він також відомий тим, що є другом та партнером росіянина Олександра Жукова. Тобто, як і Сомхішвілі, пов’язаний з російсько-одеським угрупуванням Ангерта-Жукова-Труханова", – зазначає автор блогу.

За його словами, Давлетьяров є другом та партнером ще одного російського бізнесмена Олександра Жукова.

Отже, власником австрійської компанії Сомхішвілі, яку переписали на Давлетьярова, є такий собі Джанні Михайлов. Грузинський кримінальний банкір, бухгалтер Сомхішвілі. Михайлов є офіційним власником діючої української компанії ТОВ СХІД ХХІ. Медіа пишуть, що це та сама компанія Сомхішвілі, на яку оточення Труханова на замовлення Тамаза Тобольского записали віджату в одеського іподрому землю. Яка потім була продана Аднану Ківану під забудову, – продовжує політолог.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства нагадує історію кримінальної імперії Труханова-Жукова-Ангерта.

"Ну а тепер про те, хто такий Жуков, власник одеської інвестгрупи "Рост", матки імперії Труханова-Жукова-Ангерта: за даними гучного розслідування італійської поліції та пізнішого розслідування "Громадського", політична кар’єра Геннадія Труханова почалася з того, що він працював охоронцем у відомого кримінального авторитета Леоніда Мініна. Правою рукою Мініна був інший злодій, відомий під кличкою "Ангел", а фінансами угрупування займався росіянин Олександр Жуков. Угрупування займалося контрабандою, продажем зброї та організацією вбивств. З роками розподіл сил у групи змінився – Леонід Мінін був заарештований італійською поліцією та отримав тюремний строк, Ангерт тимчасово зник з поля зору, Жуков осів у Лондоні та видав свою доньку Дашу за Романа Абрамовича, а Геннадій Труханов став мером Одеси", – пояснює автор блогу.

Віталій Кулік також розповів про нафтові схеми, які пов’язані із Сомхішвілі.

"На початку 90-х Жуков створив компанію "Синтез", яка потім перетворилася на "Синтез-Ойл", та почав займатися торгівлею нафтою та нафтопродуктами. У 1998 р. Жуков почав співпрацювати із "Лукойлом" – через Сомхішвілі, який був одним з її засновників. На початку 2000-х бізнес був проданий, і на зароблені в Україні кошти Жуков із Борисом Давлетьяровим стали портфельними акціонерами "Газпрому", "Ощадбанку" та "Транснафти". Доньку Жукова Дашу дехто вважає такою собі VIP-Анною Чапмен через її стосунки з братом зятя Трампа Джареда Кушнера, Джошуа. Фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital, перерахував 1,5 мільйона доларів та врятував від закриття стартап Жукової Artsy. Багато писали про те, що саме Жукова організовувала зустріч російських топчиновників із мером Нью-Йорка Блумбергом, а головне – була одним з головних містків, через які Кремль встановив комунікацію із Трампом", – резюмує Віталій Кулік.