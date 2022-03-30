"Сонцепьоки", якими росіяни так лякали українців, тепер стоять покинуті в наших полях

Російські окупанти не просто хвалилися своїми "Сонцепьоками", а ще й присвятили їм однойменний пропагандистський фільм. Тепер же покинуті російські установки "прикрашають" українські поля.

Зупинити російську важку вогнеметну систему залпового вогню TOС-1A "Сонцепьок", що є удосконаленою версією ТОС-1 "Буратіно", вдалося бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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У складі ворожої колони, яку розбили холодноярівці, виявилася транспортно-заряджальна машина (ТЗМ) зі складу "Сонцепьока". Вона необхідна для забезпечення роботи всієї установки та має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами.

Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми,

– поділився деталями успішної операції воїн із позивним "Сід".

Покинутий росіянами "Сонцепьок" в українському полі / 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Відзначимо, що це вже не перший "Сонцепьок" у скарбничці "Холодного Яру". Раніше бійці 93-ї бригади захопили цілу вогнеметну систему.

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