"Сонцепьоки", якими росіяни так лякали українців, тепер стоять покинуті в наших полях
Джерело:93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Російські окупанти не просто хвалилися своїми "Сонцепьоками", а ще й присвятили їм однойменний пропагандистський фільм. Тепер же покинуті російські установки "прикрашають" українські поля.
Зупинити російську важку вогнеметну систему залпового вогню TOС-1A "Сонцепьок", що є удосконаленою версією ТОС-1 "Буратіно", вдалося бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
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У складі ворожої колони, яку розбили холодноярівці, виявилася транспортно-заряджальна машина (ТЗМ) зі складу "Сонцепьока". Вона необхідна для забезпечення роботи всієї установки та має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами.
Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми,
– поділився деталями успішної операції воїн із позивним "Сід".
Покинутий росіянами "Сонцепьок" в українському полі / 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Відзначимо, що це вже не перший "Сонцепьок" у скарбничці "Холодного Яру". Раніше бійці 93-ї бригади захопили цілу вогнеметну систему.
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