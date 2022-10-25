Раз на 18 років: українці побачили фантастичне сонячне затемнення

Українці 25 жовтня мали унікальну нагоду побачити рідкісне сонячне затемнення. Його можна було роздивитися лише з деяких ділянок Землі, зокрема і на території України.

Фантастичні кадри затемнення сонця українці одразу ж почали публікувати у соцмережах, передає 24 канал.

До теми Сонячне затемнення 25 жовтня: пряма трансляція події

Мешканці різних міст могли побачити цікаве небесне явище, однак спостереженню заважала похмура погода. У максимумі місячний диск перекриє наше світило на 57%. Як завили у "Київ Інфо", наступного разу його можна буде спостерігати за 18 років.

Вчені називають таке явище Сарос 124 – серія затемнень, які повторюються кожні 18 років і складаються загалом із 73 окремих затемнень.

Відомо, що затемнення почалося о 12:22 за Київським часом. Його пік припав на 13:36, а закінчення відбулося о 14:49. Найкраще його побачили мешканці Харкова, там закриття сонячного диска було видно на 69%.

Що бачили українці в різних містах / Фото "ІзбірКом", Vgorode Дніпро, твітер Ann Winter

Побачили затемнення також на території:

Європи,

Центральної Азії,

півночі Африки.

Яким затемнення побачили у різних куточках планети / Фото з фейсбуку "Всесвіт"

Додамо, що 4 грудня 2021 році відбулося сонячне затемнення, яке в Україні видно не було. Однак воно було єдиним повним сонячним затемненням минулого року. Найкраще його можна було спостерігати в Антарктиді. Фото та відео явища показало NASA. Його повна фаза тривала 1 хвилину 54 секунди.