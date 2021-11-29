Сонячним діткам допомагають шукати професію: у Вінниці стартував унікальний проєкт

У Вінниці сонячним діткам допомагають у пошуку майбутньої професії. Проєкт має відразу 2 складові.

Перша – майстер-класи, де діти опановують різні спеціальності. Одна з яких, наприклад, бути баристою.

До теми У Вінниці триває соціальний проєкт "Сонячні професії"

Як розповів власник кав'ярні Андрій Тарас, якщо комусь із цих дітей ідея кави буде цікава, то він готовий взяти їх на роботу у свій заклад.

Сонячним діткам організовують зйомки з зірками

Інша складова проєкту – фотосесії із відомими людьми з Вінниці та столиці.



Сонячним діткам влаштовують фотосесії з зірками / Фото 24 каналу

У кожного, хто доєднався до навчання єдине послання – ми усі рівні. Організатори підкреслили, що не могли подумати, що проєкт стане всеукраїнським. Київський фотограф та візажист погодились добровільно влаштувати фотосесію із сонячними героями.

Ми часто забуваємо про добрі справи і робимо їх лише перед святами, а нам просто захотілось допомогти і надати свої послуги, як фотографа та візажиста,

– підкреслила візажистка Ольга Журавленко.

Загалом у проєкті взяли участь більше ніж 30 сонячних учасників. Дехто із героїв отримав можливість стажуватись та в перспективі отримати актуальну вакансію. Організатори сподіваються, що їх почують й інші підприємці та компанії.



Учасниками проєкту стали понад 30 діток / Фото 24 каналу

Фінал проєкту відбудеться у грудні під час гала-концерту для учасників. А 30 листопада фотовиставку запросили презентувати й у Верховній Раді.