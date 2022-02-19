Сонячно та по-весняному тепло: погода в Україні 20 лютого
Погода в Україні у суботу, 20 лютого, буде сонячною та теплою. У більшості областей буде суха погода і лише у частині південних областей та в Ужгороді можливі дощі.
Температура повітря сягатиме +6...+8, але місцями буде до +10...+11 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як сказала синоптикиня Наталка Діденко, протягом 20 лютого в Україні буде рвучкий вітер. Вдень температура повітря становитиме +4...+9 градусів, а на Півдні аж до +9…+12 градусів.
Опади можливі місцями:
- на Сході,
- у західних областях,
- на Півдні.
На решті території – сухо. У Києві 20 лютого опадів не буде, вітер притихне, вдень до +7 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході протягом усього дня буде сухо. Сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Ідентична погода буде і на Сході. Теж до +6...+8 градусів та без опадів.
На Півночі також зберігатиметься суха та тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть там +5...+7 градусів. А от у частині південних областей можливий дощ. Водночас температура повітря там становитиме до +9...+11 градусів.
Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Там також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Погода у містах України 20 лютого
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +5...+7
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8
Прогноз погоди на 20 лютого / Фото Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
Завтра в Україні ще рвучкий вітер, вдень +4...+9, на Півдні до +9...+12 градусів. Опади вночі місцями на Сході, вдень у західних областях та на Півдні. На решті території – сухо. У Києві 20 лютого опадів не буде, вітер притихне, вдень до +7 градусів.