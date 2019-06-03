12:30
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года

      4032
      Потери украинских бойцов и оккупационных войск РФ в мае 2019 года
      Потери украинских бойцов и оккупационных войск РФ в мае 2019 года / УНІАН

      Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 – боевые, 5 – не боевые. Потери установлены поименно и официально, данные публичны и проверяемые. К сожалению, наши войска потеряли также 8 пленных, которые сами приехали к врагу по непонятному стечению обстоятельств.

      Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях – 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину.

      Установленные и подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые – 9. Это только по данным, которые не взывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения.

      Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе – 9 : 40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум четыре российских наемника.

      От каких видов воздействия погибли наши Воины:

      – от выстрелов снайпера – 5
      – от минометных осколков – 2
      – в ближнем бою во время разведывательного поиска – 1
      – от подрыва на мине во время разведывательного поиска – 1

      Несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019-го на самом деле повысилась. Потери противника стали выше.

      Читайте также: Боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого в Донецкой области: есть раненые

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      42364
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини Росії Публікації Новини політики Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      сьогодні , 12:30 Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      Леонід Остальцев
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сьогодні , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1624
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      658
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сьогодні , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4032
      Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      сьогодні , 08:01 Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      4835
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук