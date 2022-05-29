Соратник Орбана цинічно порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Жолт Баєр належить до найближчого кола прем'єра Угорщини Віктора Орбана і є його радником. Він працює для пропаганди проти України.

Баєр доводить для угорських медіа, що Україна є тим самим, що й нацистська Німеччина. Зокрема, звернення чиновника опублікувала газета "Модяр Немзет", яка є найвпливовішим урядовим ЗМІ.

До теми "Це шокує": в Угорщині обурились заявою Зеркаль щодо нафтопроводу "Дружба"

Відеоблоги Баєра також потрапляють до ефірів провладних телеканалів.

Що сказав Баєр

Жолт Баєр звинувачує очільницю Українського інституту книги Олександру Коваль у тому, що вона закликає відкидати нібито важливу літературу. Мовиться про переоцінку ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі. Зокрема, Достоєвського, Толстого чи Булгакова.

Чиновник заявив, що це наче дії нацистів щодо євреїв. Він наголосив, що впевнений у правильності своїх суджень.

Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс. Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидаючи твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей,

– сказав пропагандист.



Баєр звинувачує Олександру Коваль / Скриншот "Модяр Немзет"

Зауважте Надзвичайний стан в Угорщині через Україну і нафтове ембарго проти Росії: інтерв'ю з експертом

Заперечує існування української території

Пропагандист навіть сумнівається у тому, що існує українська культура та нація. Він показав у своєму блозі зображення з російськими підписами, яке нібито доводить – території України відібрали у Польщі або ж Росії.

"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним і дурним", – заявив Баєр.

Зверніть увагу – чи понесе Угорщина відповідальність за потурання Росії: дивіться відео

Угорщина є лояльною до Росії

Орбан заявив, що Євросоюзу не варто вводити санкції проти Росії й звинуватив в тому, що Угорщині нав'язують чужу ідеологію. Він вважає, що Захід не може зупинити війну, а "санкції не можуть поставити Росію на коліна".