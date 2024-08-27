Словаччина позбавила тимчасового захисту соратника Медведчука Марчевського

Словаччина відкликала захист для соратника екснардепа Віктора Медведчука. Йдеться про Артема Марчевського, який керував пропагандистським ресурсом "Голос Європи".

Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині на початку цього року після втрати того самого статусу в Чехії. Чехія надала йому статус біженця після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Соратника Медведчука позбавили тимчасового захисту

Інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ Словаччини. Скасуванню тимчасового захисту передувало вивчення фактів.

Після належної та об'єктивної оцінки справи названої особи Департамент міграції Міністерства внутрішніх справ прийняв рішення про скасування тимчасового захисту 3 липня,

– сказав речник відомства Матей Нойманн.

Раніше чеські розвідслужби заявили, що Марчевський керував зареєстрованим у Чехії сайтом "Голос Європи", який використовували для поширення антиукраїнської пропаганди. "Голос Європи" був особливо активним напередодні парламентських виборів до Європарламенту в червні.

Варто зазначити, що рішення набуло чинності ще 25 липня, проте нинішнє місцезнаходження Марчевського невідоме, а його адвокат досі не відреагував на це рішення.