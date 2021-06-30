Соратникам Медведчука світить до 15 років через роботу на окупантів Криму

Cлідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо 2 соратників Медведчука. Вони очолювали у окупованому Севастополі громадський рух "Український вибір".

Підозрюваними є І. Комелов та О. Синявський – ймовірно, Іван та Олександр. Їм інкримінують організацію та проведення у березні 2014 року незаконного референдуму в окупованому Криму.

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У чому підозрюють соратників Медведчука

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один керував його територіальним підрозділом, інший – окремим підрозділом "Слов'янський щит".

Підозрювані виконували злочинні накази "ватажків" формування. За такі "подвиги" окупанти нагородили Комелова та Синявського медалями "За повернення Криму".

До суду скеровані обвинувальні акти проти фігурантів за статтями:

про державну зраду;

про створення незаконних збройних формувань;

про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Український вибір" – що це та до чого Медведчук

Якщо вину керівників "Українського вибору" в окупованому Криму доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: "Вікіпедія"