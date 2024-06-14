"Громадські організації" Медведчука готували в Києві дежпереворот

Завдяки СБУ ліквідували низку "громадських організацій" екснардепа Віктора Медведчука. Вони готували державний переворот у Києві в 2022 році.

Загалом йдеться про 8 проросійських організацій, які координувалися самим екснардепом. Держпереворот мали здійснити одночасно з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Хотіли допомогти Росії захопити Україну

Організації Медведчука хотіли допомогти Росії якнайшвидше захопити Київ, а згодом – і всю Україну. В їх планах було ініціювання так званих "національних зборів" у столиці.

"Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави", – кажуть в СБУ.

За даними слідства, для цього мали б сформуватися бойові групи із понад пів тисячі озброєних осіб.

На щастя, у 2022 році СБУ завчасно викрила плани Медведчука та Росії та не дала їх реалізувати. Тоді вдалося затримати 3 організаторів злочину.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина Росії, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука,

– додали у СБУ.

Тепер суд заборонив та примусово розпустив такі організації:

Міжнародна громадська організація "Ми народ України";

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";

"Соборне козацтво";

"Соборне козацтво" "Харківський округ";

"Соборне козацтво" "Баришівська станиця";

"Соборне козацтво" "Київський округ";

"Соборне козацтво" "Львівський округ";

"Соборне козацтво" "Сумський округ".

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