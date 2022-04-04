Сотні авто стали брухтом: якою є Житомирська траса, яка була однією з найнебезпечніших доріг

Російські окупанти після відступу перетворили житомирську трасу на звалище брухту. Тут скрізь розкидана як і військова техніка, так і транспорт цивільних.

Про це повідомив офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан 4 квітня. Він опублікував відео, де видно спалений та розбитий транспорт.

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Автодорога з початку повномасштабного вторгнення була однією з найнебезпечніших на Київщині.

Житомирська траса після відступу росіян: дивіться відео (18+)

Де найгірша ситуація

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, попри жахливі звірства у Бучі, що на Київщині, найгірша ситуація із вбитими у Бородянці. Вона заявила, що чимало воєнних злочинів перебувають за межами класифікації та належать до злочинів проти людяності.