Сотні авто стали брухтом: якою є Житомирська траса, яка була однією з найнебезпечніших доріг
Джерело:Анатолій Штірліц
Російські окупанти після відступу перетворили житомирську трасу на звалище брухту. Тут скрізь розкидана як і військова техніка, так і транспорт цивільних.
Про це повідомив офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан 4 квітня. Він опублікував відео, де видно спалений та розбитий транспорт.
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Автодорога з початку повномасштабного вторгнення була однією з найнебезпечніших на Київщині.
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Де найгірша ситуація
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, попри жахливі звірства у Бучі, що на Київщині, найгірша ситуація із вбитими у Бородянці. Вона заявила, що чимало воєнних злочинів перебувають за межами класифікації та належать до злочинів проти людяності.