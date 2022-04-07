Сотні біженців покидають європейські міста та повертаються до України

Близько 200 біженців з Угорщини вирішили повернутися до України. Деякі з них відзначають, що сумують за рідною домівкою, тому й прийняли таке рішення.

На вокзалі Будапешта більшість українських біженців чекали потяг до інших країн Європи, однак близько 200 людей вирішили їхати до України.

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Журналісти поспілкувалися з однією з українок – Юлією Калініною. Та розповіла, що для неї та її сестри рішення повернутися зараз до України було нелегким.

Я боюся, але я дуже хочу додому. Я хочу побачити свого чоловіка. Краще я буду боятися з ним, ніж боятися на самоті,

– розповіла жінка.

За даними ООН, від початку війни в Україні за кордон виїхали понад 2 мільйони дітей. Сумарна кількість українських біженців значно більша. У NBC News кажуть,що з нашої країни виїхали 4 мільйони громадян.

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