Сотні праворадикалів прийшли у ромський табір в Ірпені: поліція намагається не допустити сутички

Сотні членів праворадикальних угрупувань прийшли у ромський табір в Ірпені під вигуки "Смерть наркоторговцям". Причиною став нещодавній напад на ветерана АТО.

Поліція на місці намагалася зробити все можливе, щоб уникнути сутичок. Однак між праворадикалами та ромами сталася штовханина.

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Причина конфлікту

На своїй сторінці у фейсбуці Андрій Медведко повідомив, що в Ірпені двоє ромів побили ветерана АТО. Чоловік заявив, що причини конфлікту не було. Нападники нібито просто так розважилися. Крім того, Медведко заявив, що хлопці були начебто під дією наркотиків.



Ветеран, на якого 15 жовтня напали в Ірпені / Фото "Діло"

Хлопців, які побили ветерана затримали правоохоронці. Однак, за словами Медведка, їх одразу ж відпустили, бо один із затриманих є затриманих є сином барона. Через це чоловік закликав 17 жовтня зібратися в центрі міста. Пізніше допис заблокували.

У таборі сталася штовханина

Колона праворадикалів з центру міста вирушила до табору. У Національній поліції заявили, що робитимуть все для уникнення сутичок. Попри те, у таборі виникла штовханина між ромами та праворадикалами.

Конфлікт не вщух. Праворадикали почали штурмувати будинки ромів у таборі.

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