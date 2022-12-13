За останні півтора тижня сотні вагнерівців загинули, так і не діставшись фронту, – Гайдай

Вагнерівці гинуть сотнями, так і не діставшись фронту. За даними Сергія Гайдая, багато мобілізованих з окупованих територій також пропали безвісти.

Зокрема, це відбувається тому, що росіяни не забирають тіл з поля бою. Цю інформацію очільник Луганської ОВА розповів 13 грудня.

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Як гинуть вагнерівці

"Бавовна" через куріння у вагнерівців відбувається або в штабах, або в казармах. Для нас це чудова новина. Адже сотні "вагнерівців" за останні півтора тижня загинули, навіть не діставшись лінії фронту,

– заявив глава ОВА.

Також Сергій Гайдай повідомив, що це полегшує ведення бойових дій нашим Силам оборони, також відбувається деморалізація всередині ворожих військ. Тому що росіяни розуміють – спокою їм немає ані вдень, ані вночі, навіть якщо вони достатньо глибоко в тилу окупованої території України.

Для чого росіяни вивозять техніку з шахт

За даними глави Луганської ОВА, росіяни переслідують дві цілі, вивозячи обладнання з шахт Луганщини:

фінансова – вони продають обладнання чи використовують у своїх цілях;

місцеві люди залишаються без роботи, тож велика ймовірність, що вони опиняться на фронті.

Проте Гайдай пояснив, що воювати за Росію люди не хочуть. Адже наразі вони на власній шкірі відчули, що таке російська армія, що таке війна.

За 10 місяців велика кількість просто пропала безвісти, тому що їх (тіла – 24 канал) ніхто не забирає. Велика кількість повернулась вже з інвалідністю. І велика кількість – загиблих,

– заявив Гайдай.

За його даними, мешканці окупованих територій тепер чітко бачать, де сусід повернувся з інвалідністю, де не повернувся взагалі та що говорить пропаганда про їхні "перемоги". І тепер люди помічають, що це не до порівняння.

Що вороги роблять з нашою літературою

Глава Луганської ОВА розповів, що як тільки росіяни зайшли на територію області, вони їздили в бібліотеки та школи, щоб зібрати українські книги та російськомовні книги, де в позитивному ключі пишуть про Україну.

Ці всі книги росіяни спалили. А тепер вороги шукають наші книжки в педагогів. Найімовірніше для того, щоб:

або зібрати обмінний фонд;

або знайти людей, які допомагають ЗСУ.

Яка ситуація на Луганщині