Кремль вже готує північнокорейських солдатів у Воронежі: що стоїть за цією співпрацею

На тлі поглиблення військової співпраці Росії та КНДР з'явилися повідомлення про будівництво у Воронезькій області великого хабу для північнокорейських військових. Пхеньян уже постачає Москві озброєння та відправляє своїх солдатів, які отримують досвід сучасної війни безпосередньо на боці Росії.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така співпраця може бути розрахована далеко не лише на війну проти України. Зміцнення КНДР за допомогою Росії створює прямі ризики для Південної Кореї та Японії, однак Сеул поки залишається дуже обережним у питанні військової підтримки Києва.

Що Росія може дати КНДР натомість?

Північна Корея вже допомагає Росії боєприпасами, ракетами та особовим складом, а натомість отримує можливість випробовувати власні системи й навчати військових у реальних бойових умовах. Південнокорейська розвідка, за словами Уса, допускала значно небезпечніший сценарій: Москва може згодом віддячити Пхеньяну підтримкою у можливому конфлікті на Корейському півострові.

Цей альянс фактично можна розглядати у два етапи. Перший – Північна Корея допомагає Росії у війні проти України. Другий – Росія допомагає Північній Кореї у війні проти Південної Кореї,

– пояснив Ус.

Ризики такого зближення стосуються й Японії. КНДР уже запускала ракети над її територією, а точність північнокорейських систем залишається проблемною. За несприятливого розвитку подій помилка в траєкторії може становити небезпеку вже безпосередньо для японських населених пунктів.

Північна Корея явно планує контролювати весь півострів і дуже полюбляє запускати ракети через Японію. Якщо точність цих боєприпасів невисока, в якийсь момент така ракета може впасти вже на території Японії,

– зазначив експерт.

Москва й Пхеньян таким чином накопичують не лише озброєння, а й досвід спільної військової взаємодії. Для сусідів КНДР це означає, що наслідки російсько-північнокорейського союзу можуть проявитися далеко за межами українського фронту.

Південна Корея досі вагається

Попри ці ризики, Південна Корея поки обмежує допомогу Україні нелетальними засобами. Після появи військових КНДР у боях уже звучали заяви про можливий перегляд такого підходу, однак до масштабних поставок зброї справа не дійшла. Ус не виключає, що непублічні контакти можуть бути активнішими, ніж офіційні заяви Сеула.

Якщо ваше законодавство може сприяти вашій поразці у війні, це законодавство слід змінити. Росію треба зупиняти на дальніх підступах, а Україна для цього – дуже хороший дальній підступ,

– наголосив Ус.

Стриманість Сеула пов'язана і з внутрішньою політикою. Нинішня влада більше налаштована на нормалізацію відносин із Пхеньяном і не прагне відкритої конфронтації, тоді як попереднє керівництво значно жорсткіше говорило про підготовку КНДР до можливої війни та її домовленості з Москвою.

Південна Корея якраз найбільше зацікавлена максимально допомогти Україні, щоб не дати Північній Кореї, яка зараз здобуває бойовий досвід, потім разом із Росією піти війною проти неї,

– пояснив експерт.

Південнокорейська армія не має досвіду великої війни з 1953 року, тоді як військові КНДР зараз отримують його в Україні. За оцінкою Уса, якщо Росію та Північну Корею не зупинити на українському напрямку, у майбутньому Сеул може зіткнутися вже з набагато сильнішим і підготовленішим противником.

Ус оцінив співпрацю Росії з КНДР: дивіться відео