Разведение войск на Донбассе: где именно и что будет дальше

Семь вопросов о разведении войск в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Заместитель командующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе генерал-майор Богдан Бондарь рассказал "Повернись живим" о следующих шагах разведения войск, демилитаризованной зоне в районе Мариуполя и об организации контроля на участках границы с Россией, которые сейчас временно неподконтрольны Украине.

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Напомним, 26 июня состоялось разведение войск в районе Станицы Луганской. По данным командования ООС, украинские военные отошли на 300-400 метров.

1. Планируются еще разведения? Где именно?

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств должно было состояться на трех участках: в районе Золотого и Петровского мы такие мероприятия провели, а в районе Станицы Луганской из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, эти мероприятия постоянно переносились. Сейчас, в том числе, наши международные партнеры, надавили на русских и они согласились на разведение. При этом мы отвели наши подразделения примерно на 300-400 метров. И не просто их отвели или бросили в Станице, мы отвели их на более удобные и подготовленные позиции. Это действительно так.

2. Заявлялось, что в Станице Луганской состоялся первый этап разведения. Как именно здесь будут выглядеть следующие этапы?

В районе Станицы Луганской мы проведем инженерные мероприятия по выявлению и изъятию взрывоопасных предметов, на той дороге, где с КПВВ ходят люди. Затем на этой же дороге будут демонтированы некоторые фортификационные сооружения, чтобы машины СММ ОБСЕ, которые будут патрулировать, могли выезжать с моста и могли осуществлять постоянный мониторинг и контроль, больше никаких мер не предусмотрено, чисто организационные моменты, а также организация безопасности людей – чтобы они, в частности, не отклонялись от маршрута.

3. Мост будут ремонтировать?

Да, есть планы по организации перехода и собственно производство безопасных переходов. То есть, следующий этап на этом участке разведения – восстановление перехода для комфортного перемещения между КПВВ.

4. В Золотом возобновят разведения?

В Золотом уже завершено разведение. Самая главная там задача – открыть КПВВ. Когда готовилось разведение на этом участке, то планировалось, что будет открыто второе КПВВ, в том числе, с возможностью переезда автомобильного транспорта, как это сделано поблизости Майорского, Гнутово, в районе Оленевки. Потому что в Луганской области нет такого автомобильного сообщения, есть только пешеходное.

5. Украинские войска больше не будут никуда разводить? Территориально они уже все разведены, осталось только организовать безопасность для людей и т.д. Новостей вроде "мы отошли на столько-то метров" больше не будет?

Все, мероприятий по разведению не будет. Но будут, как я сказал, проводиться мероприятия по разминированию тех участков, где будут перемещаться люди, планируются организационные меры для улучшения переходов. А также ряд мероприятий, которые гарантированно нам обеспечат контроль над участками.

6. В Минских договоренностях также говорится о демилитаризации и так называемых демилитаризованных зонах. Речь о полном выводе войск из демилитаризованной территории? Или присутствие военных все-таки предусмотрено?

У нас была договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района. Это – юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно НЕ контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Демилитаризация может касаться, пока, только этого района (речь о временно неподконтрольной Украине территории – Прим. авт.)

7. То есть, речь идет только об этом районе под Мариуполем?

Да, об этом участке. Еще у нас остается создание зоны безопасности на участке российско-украинской границы, который, пока, также нами не контролируется. Планируется, и уже есть такие договоренности, только Россия это все блокирует, выход СММ ОБСЕ патрулей для контроля этого участка в режиме 24\7, то есть круглосуточный режим контроля, чтобы не допустить перемещение оружия и боеприпасов с территории России в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это пункты, над которыми мы будем работать, в том числе, в Минском процессе.

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