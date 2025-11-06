"Хвороба шириться блискавично": 205-ту бригаду окупантів паралізував спалах дизентерії

Російська армія стикається з поширенням небезпечних хвороб через антисанітарію та байдужість командування. Зокрема на Херсонському напрямку окупанти масово хворіють на дизентерію.

Про таке інформує 24 канал із посиланням на інформацію партизанського руху "Атеш".

Що відомо про масові хвороби в російській армії?

Агенти "Атеш" із 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил країни-агресорки повідомляють, що в підрозділі спалахнула масова епідемія дизентерії.

Причиною цього стала жахлива антисанітарія та цілковита безвідповідальність російського військового командування.

Хвороба шириться блискавично, а начальство приховує реальні масштаби, не ізолює хворих і не лікує їх.

Епідемія катастрофічно підкосила боєздатність бригади,

– інформують агенти руху "Атеш".

До того ж через брак людей у підрозділі, мовчання та бездіяльність командування зараження на хворобу лише прискорюється.

Зверніть увагу! Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що Росія через брак людей і грошей кидає на фронт хворих на ВІЛ та гепатит. Їх позначають спеціальними пов'язками й відправляють на найгарячіші ділянки, зокрема під Покровськ. Навіть трупи цих бійців становлять небезпеку зараження.

Яка ситуація на Херсонщині?