Спалахнула багатоповерхівка в центрі Харкова: відео та фото масштабної пожежі

У Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Туди негайно прибули пожежники та довелося рятувати частину мешканців. Також 6 людей просто вивели з небезпечної зони.

Спалахнув 6-поверховий будинок на вулиці Культури, 10. Рятувальникам про це повідомили о 00:38. Вогонь пошкодив кілька квартир і покрівлю дому.

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Людям загрожувала небезпека

Коли рятувальники прибули, вогонь уже охопив приблизно 500 квадратних метрів. На верху будинку було помітно стовп густого диму та язики полум'я.

Коли почалася евакуація, виявилося, що 7 мешканців дому не можуть вибратися самотужки. Серед них була одна людина з інвалідністю. Серед тих, кого просто вивели, було 2 дітей. Усім цим людям справді загрожувала небезпека, оскільки вогонь стрімко поширювався. Але, на щастя, ніхто не постраждав.

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Чому пожежа була такою сильною

У ДСНС зазначили, що ця будівля має лише 3 ступінь вогнестійкості. Там дерев'яні стіни, перегородки та перекриття, які практично не стримували поширення пожежі.

Піковий момент загоряння будинку: дивіться відео

Також складності в ліквідації полум'я додавало й те, що почали руйнуватись дерев'яні конструкції даху та перекриття. Тож рятувальникам довелось розбирати завали та ліквідовувати загоряння ще й у квартирах на 6-му поверсі.

Трьох автомобілів ДСНС виявилося недостатньо. Тому номер складності пожежі підвищили й туди негайно прибули ще 14 автоцистерн і 6 автодрабин.

Зупинити поширення вогню вдалося о 03:42. А ось повністю загасили пожежу тільки через 4 години після цього.

Гасіння пожежі та її наслідки / Фото ДСНС, Суспільного та телеграму ХС

Будинок відключили від комунікацій

Телеграм "Веха" повідомив, що всіх жильців будинку, помешкання яких постраждало, відвезли до хостелу. Згодом із журналістами поспілкувався замісник мера із житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.

Чиновник розповідає про евакуйованих: дивіться відео

За словами посадовця, у будинку відімкнули електрику та газопостачання. Окрім цього, там пошкодилися теплотраси, відтак, опалення теж немає. Наразі там проводять перевірку, щоб оцінити завдані пожежею збитки.

Сьогодні буде проведена комісія надзвичайних ситуацій. На ній будуть присутні представники комунальних служб, які мають відпрацювати кожен по своєму напрямку,

– розповів Мірошник.

Він також зазначив, що зараз пріоритетним для міста є якнайшвидше відновлення покрівлі. Це буде можливо зробити лише після оцінення збитків і розчищування. А ось щодо відновлення квартир, посадовець нічого не сказав.

Мешканець будинку розповідає про пожежу: дивіться відео