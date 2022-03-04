Спалені автомобілі, сліди від снарядів: як виглядає село Болгарка після боїв

Російські загарбники не полищають марних надій захопити Миколаївщину. Одни із боїв з окупантами відбувся у селі Болгарка, Миколаївської області.

У селі зараз багато кратерів, які утворилися після вибухів снарядів. Крім того, на вулицях багато спалених автомобілів.

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Як виглядає Болгарка після боїв / Фото "Вознесенського вісника"

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