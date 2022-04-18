Спалені і пошкоджені десятки машин, вибиті вікна: Козицький показав наслідки авіаудару по Львову

Максим Козицький показав наслідки авіаудару по Львову. Вранці 18 квітня Росія завдала декілька ракетних ударів по місту. Загинули 7 людей.

Очільник Львівської ОВА Козицький також повідомив про 11 постраждалих. Він запитав, чим росіянам загрожувала станція технічного обслуговування.

Зауважте Ворог атакував Львів – є загиблі та поранені: все, що відомо про ракетний обстріл з боку Росії

Козицький показав наслідки авіаудару по Львову / Фото з телеграму Максима Козицького

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