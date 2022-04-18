Спалені і пошкоджені десятки машин, вибиті вікна: Козицький показав наслідки авіаудару по Львову
18 квітня 2022 , 15:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Козицького
Максим Козицький показав наслідки авіаудару по Львову. Вранці 18 квітня Росія завдала декілька ракетних ударів по місту. Загинули 7 людей.
Очільник Львівської ОВА Козицький також повідомив про 11 постраждалих. Він запитав, чим росіянам загрожувала станція технічного обслуговування.
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Козицький показав наслідки авіаудару по Львову / Фото з телеграму Максима Козицького
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