Київрада перевірить діяльність екологів, які спалили опудало депутатки Лимар

Після спалення активістами Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) опудала депутатки Київради, схожої на Юлію Лимар, екологічна комісія КМР ініціює перевірку належного виконання організацією своїх обов'язків з охорони та догляду за заповідними землями.

З ініціативою відповідного доручення до комісії виступила депутатка Київради від "Слуги народу", радник Керівника Офісу Президента України Лілія Пашинна, зазначає 24 Канал.

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За її словами, традиційно екологічна комісія КМР голосує за створення заповідників. Проте з'ясувалося, що останнім часом понад 4 000 гектарів були передані під заповідання, зокрема Київському екологічно-культурному центру, який повинен здійснювати захист і догляд за ними.

Прошу дати доручення здійснити перевірку якості здійснення цього захисту і догляду за цими заповідниками. Тому що ми повинні розуміти, чи не перетворюються вони потім на чагарники,

– зазначила депутатка.

Виправдання КЕКЦ

Між тим, у самому КЕКЦ відреагували на звинувачення щодо їхньої останньої акції – спалення опудала депутатки Київради від фракції "УДАР", яка зовні схожа на Юлію Лимар. За словами юриста КЕКЦ Олександра Дядюка, ця схожість – випадкова, і спалене опудало символізує "корупцію у Київраді".

Конкретно я не вбачаю схожості зовнішньої з Лимар. Яку збочену, можливо, сексуальну фантазію треба мати, щоб побачити в цьому опудалі депутата Лимар? На мою думку, не схожа. Ну, повненька, так багато повненьких жінок і чоловіків. Я теж повненький, то, може, це моє опудало спалили. Ні, це символ корупції київрадівської, тих депутаток і депутатів, які продають інтереси громади в інтересах забудовників,

– зазначив Дядюк.

Він не бачить у діях КЕКЦ нічого протиправного і заперечує, що йдеться про екологічний тероризм, бо нібито активісти "нікому особисто не погрожували".

Відповідаючи на питання, чи не зашкодила їхня акція екології, за яку вони борються, Дядюк у дещо знущальній манері відповів, що "шкоди від шашликів більше, ніж від їхнього вогнища".

Мабуть, від такого невеличкого костра глобальне потепління не станеться. Не думаю, що льодовики у Гімалаях від цього розтануть,

– підкреслив Олександр Дядюк.

Акція зі спаленням опудала